Глава ИВ Баку сделал предупреждение руководителям исполнительных властей

В Исполнительной власти города Баку состоялось совещание, посвященное исполнению поручений, данных во время приема президентом Ильхамом Алиевым главы ИВ столицы Эльдара Азизова, состоянию проделанных в Баку строительных и благоустроительных работ и предстоящим задачам.

Как сообщили Report в пресс-службе ИВ города Баку, в совещании приняли участие главы столичных районных исполнительных властей, руководители хозяйственных служб столицы.

Выступивший на совещании глава ИВ Баку Э. Азизов проинформировал о поручениях, будущих работах и задачах, поставленных во время приема у главы государства. На совещании некоторые главы ИВ были серьезно раскритикованы. Он отметил, что главы городских и районных исполнительных властей должны сделать выводы из замечаний президента страны, критика и самокритика должны превратиться в норму.

Э.Азизов обратился к главам ИВ, подчеркнув важность подхода к проблеме каждого жителя как к своей собственной.

На совещании были донесены замечания главы государства о незаконных строениях, сохранении на должном уровне созданных парков и кварталов.