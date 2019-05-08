Эльдар Азизов посетил место вырубки деревьев в Хатаинском районе

© Report https://report.az/storage/news/c8f3bc4fd2185bb12d5fa3ca8483fd69/718beda7-66c8-449e-aeb1-9bc0e235d448_292.jpg

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов посетил территорию, где были вырублены деревья, по адресу: Хатаинский район, ул. Мухаммеда Хади, 93/99.

Как сообщает Report, Э.Азизов дал поручения и рекомендации по расследованию вопроса.

Он выслушал жалобы жильцов, отметил, что вопрос находится в центре внимания.

Отметим, что сотрудники министерства экологии и природных ресурсов на месте повторно провели разбирательство по поступившей 5 мая в министерство жалобе о вырубке деревьев по адресу: Хатаинский район, ул.М.Хади, 93/99: "Во время осмотра территории было установлено, что по указанию собственника этой территории Хазрата Темирова были срублены 25 плодовых деревьев, пересажены 2 оливковых дерева и 96 гранатовых кустов, 8 многолетних сосен и тополей остались нетронутыми. Министерство дало "принудительное указание" собственнику о посадке новых деревьев вместо срубленных и оказывать агротехническое обслуживание пересаженным деревьям".

Материалы, собранные в отношении Х.Темирова, были переданы в Генпрокуратуру для принятия законных мер.

Также выяснилось, что еще до незаконной вырубки деревьев сын владельца Рустам Темиров 28 марта 2019 года, и ИВ Хатаинского района Баку 3 апреля 2019 года обращались в Управление государственной экспертизы министерства с разрешением на вырубку и пересаживание зеленых насаждений, однако в управлении сочли целесообразным оставить зеленые насаждения нетронутыми, на вырубку и пересадку деревьев разрешения не дали.