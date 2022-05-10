Глава ИВ Баку: Готовится новый проект Центрального ботанического сада

"По поручению президента Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой готовится новый проект для Центрального ботанического сада"

"По поручению президента Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой готовится новый проект для Центрального ботанического сада".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

"Это будет уникальный проект, подготовленный в том числе с участием зарубежных специалистов. Площадь парка составляет 46 гектаров. Для завершения этого проекта потребуется время. Работа над ним находится на завершающей стадии, проект будет представлен общественности после его полной готовности", - заявил Э. Азизов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по благоустройству, реконструкции и строительству на территории Центрального ботанического сада. На это выделено 25 млн манатов.