Наверх

Глава ИВ Баку: Число заразившихся невелико по отношению к численности населения

Глава ИВ Баку: Число заразившихся невелико по отношению к численности

© Report

"Сегодня в Баку нет недостатка в продовольствии. И это результат передовых мер".

Как сообщает Report, об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, число заразившихся вирусом невелико по отношению к численности населения Азербайджана:

"Дезинфекционные работы в Баку проводятся до обнаружения заболевания. В Баку на балансе Исполнительной власти находится 11 700 зданий. Улицы моют специальными веществами. Нет недостатка в технике и специальных средствах".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!