Глава ИВ Баку: Число заразившихся невелико по отношению к численности населения

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"Сегодня в Баку нет недостатка в продовольствии. И это результат передовых мер".

Как сообщает Report, об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, число заразившихся вирусом невелико по отношению к численности населения Азербайджана:

"Дезинфекционные работы в Баку проводятся до обнаружения заболевания. В Баку на балансе Исполнительной власти находится 11 700 зданий. Улицы моют специальными веществами. Нет недостатка в технике и специальных средствах".