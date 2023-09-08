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Глава Итальяно-азербайджанской торговой палаты: С Нахчываном могут быть установлены обширные связи

Глава Итальяно-азербайджанской торговой палаты: С Нахчываном могут быть установлены обширные связи Между Италией и Нахчываном могут быть установлены обширные связи в области машиностроения и технологий.
Внутренняя политика
8 сентября 2023 г. 23:04
Глава Итальяно-азербайджанской торговой палаты: С Нахчываном могут быть установлены обширные связи

Между Италией и Нахчываном могут быть установлены обширные связи в области машиностроения и технологий.

Как передает корреспондент нахчыванского бюро Report, об этом заявила журналистам президент Итальяно-азербайджанской торговой палаты Мануэла Тральди, находящаяся с визитом в Нахчыванской АР.

Она отметила, что это ее второй визит в Нахчыван.

"В отличие от моего первого визита, на этот раз у меня была возможность узнать больше о Нахчыване. Также я впервые приняла участие в агрофестивале. Здесь я изучила возможности установления прочных отношений между Нахчываном и Италией, в частности в области сельского хозяйства. Я поделюсь этой информацией с итальянскими бизнесменами, чтобы они могли обсудить установление контактов с нахчыванскими компаниями", - добавила М.Тральди.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya-Azərbaycan Ticarət Palatasının prezidenti: "Naxçıvanla geniş əlaqələr qurula bilər"

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