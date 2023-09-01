​​​​​​​Глава Исполнительной власти Губинского района представлен коллективу

1 сентября помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев с участием представителей районной общественности представил коллективу Ильгара Акиф оглу Махмудова, назначенного распоряжением президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Губинского района.
Как сообщает Report, представляя нового главу, Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации президента страны.
И.Махмудов выразил признательность за оказанное ему доверие.