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​​​​​​​Глава Исполнительной власти Губинского района представлен коллективу

​​​​​​​Глава Исполнительной власти Губинского района представлен коллективу 1 сентября помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев с участием представителей районной общественности представил коллективу Ильгара Акиф оглу Махмудова, назначен
Внутренняя политика
1 сентября 2023 г. 12:05
​​​​​​​Глава Исполнительной власти Губинского района представлен коллективу

1 сентября помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев с участием представителей районной общественности представил коллективу Ильгара Акиф оглу Махмудова, назначенного распоряжением президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Губинского района.

Как сообщает Report, представляя нового главу, Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации президента страны.

И.Махмудов выразил признательность за оказанное ему доверие.

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Версия на азербайджанском языке Qubanın yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub

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