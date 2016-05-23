Глава исполнительной власти: Точные причины пожара в школе неизвестны

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Глава исполнительной власти Хатаинского района Разим Мамедов побывал на месте пожара в средней школе №95 имени Аяза Мегарремова, расположенного на улице Гачаг Неби.

Как сообщает с места происшествия сотрудник Report, глава исполнительной власти поинтересовался последней ситуацией на месте пожара.

В заявлении журналистам Р.Мамедов отметил, что в настоящее время уточняются причины пожара: "Пока точные причины неизвестны. Будет подготовлена смета по нанесенному школе ущербу, последствия будут устранены".

Отметим, что сегодня утром произошел пожар в средней школе №95, расположенной на улице Гачаг Неби в Хатаинском районе города Баку. Как сообщил Report руководитель пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям Огтай Байрамов, пожар произошел в корпусе, где проходят занятия для учеников начальных классов: "В одной из комнат при входе в школу сгорела мебель. Причины пожара выясняются. Школьники были немедленно эвакуированы. Никто не пострадал".