Глава ИВ Лянкярана принял участие в голосовании

Лянкяран. 26 сентября. REPORT.AZ/ Глава Исполнительной власти города Лянкяран Талех Гарашов проголосовал на референдуме.

Как сообщает южное бюро Report, Т.Гарашов для участия на референдуме прибыл в избирательный участок №17 Лянкяранской городской ОИК №73.

Глава Исполнительной власти взял избирательный бюллетень, прошел в кабину и выразил свое мнение по 29 частям изменений к Конституции. Затем опустил бюллетень в урну.

Во второй половине дня в избирательном участке №17, где зарегистрировано 1 309 избирателей, наблюдалась высокая активность. Председатель участка Нурали Мамедов заявил, что к 15:00 в голосовании участвовало 769 избирателей.