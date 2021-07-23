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Глава государства: Зангезур - земля наших предков

Глава государства: Зангезур - земля наших предков "Да, разочарование Армении будет продолжаться, потому что, как видно, они пока еще не извлекли полного урока из войны. Некоторые их неуместные заявления, шаги свидетельствуют о том, что им еще следует извлечь урок. Они не должны забывать Второй Карабахско
Внутренняя политика
23 июля 2021 г. 06:40
Глава государства: Зангезур - земля наших предков

"Да, разочарование Армении будет продолжаться, потому что, как видно, они пока еще не извлекли полного урока из войны. Некоторые их неуместные заявления, шаги свидетельствуют о том, что им еще следует извлечь урок. Они не должны забывать Второй Карабахской войны".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Находясь в Ереване, Шарль Мишель назвал пограничные территории спорными. Честно говоря, я тоже не согласен с этим выражением, потому что мы считаем, что это - наши территории. Я считаю, что это - территория Зангезура. А Зангезур - земля наших предков, и мы находимся на своей территории", - отметил Глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Zəngəzur bizim dədə-baba torpağımızdır"

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