Глава государства: Зангезур - земля наших предков

"Да, разочарование Армении будет продолжаться, потому что, как видно, они пока еще не извлекли полного урока из войны. Некоторые их неуместные заявления, шаги свидетельствуют о том, что им еще следует извлечь урок. Они не должны забывать Второй Карабахско

"Да, разочарование Армении будет продолжаться, потому что, как видно, они пока еще не извлекли полного урока из войны. Некоторые их неуместные заявления, шаги свидетельствуют о том, что им еще следует извлечь урок. Они не должны забывать Второй Карабахской войны".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Находясь в Ереване, Шарль Мишель назвал пограничные территории спорными. Честно говоря, я тоже не согласен с этим выражением, потому что мы считаем, что это - наши территории. Я считаю, что это - территория Зангезура. А Зангезур - земля наших предков, и мы находимся на своей территории", - отметил Глава государства.