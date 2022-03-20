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Глава государства заложил фундамент туркомплекса в Суговушане

Глава государства заложил фундамент туркомплекса в Суговушане В поселке Суговушан Теретерского района заложен фундамент туристического комплекса, который будет создан в рамках концепции развития туризма в Азербайджане.
Внутренняя политика
20 марта 2022 г. 16:36
Глава государства заложил фундамент туркомплекса в Суговушане

В поселке Суговушан Теретерского района заложен фундамент туристического комплекса, который будет создан в рамках Концепции развития туризма в Азербайджане.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии.

Председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму, президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев проинформировал главу государства и первую леди о проекте комплекса.

Было отмечено, что после разминирования территорий, очистки их от остатков разрушенных строений, обрезки многолетних растений здесь начнутся работы по благоустройству и будут посажены соответствующие территории растения.

Подчеркнуто, что в комплексе, который будет создан вокруг Суговушанского водохранилища, построенного в 70-х годах прошлого века по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, планируется проложить прибрежные прогулочные тропинки, установить скамейки, беседки. Здесь также будут созданы автостоянка на 40 транспортных средств, обслуживающая туристов, туристический информационный центр и объект общественного питания.

Глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели специальные машины, которые будут использоваться в туристическом комплексе.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса.

Затем глава государства и первая леди посадили дерево на территории комплекса.

Отметим, что работы в Суговушанском туристическом комплексе завершатся до конца текущего года, в следующем сезоне он будет обслуживать туристов. Проделанная работа свидетельствует о том, что Карабахский регион с его живописной, неповторимой природой и многочисленными историческими памятниками в скором времени станет одной из основных туристических зон Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev lays foundation stone for tourism complex in Sugovushan
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət başçısı Suqovuşanda turizm kompleksinin təməlini qoyub

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