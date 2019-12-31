Глава государства: Ветераны Великой Отечественной войны пользуются очень большой государственной поддержкой в Азербайджане

"Азербайджан свято чтит память погибших в Великой Отечественной войне. Хотя, скажу откровенно, к сожалению, в первые годы независимости было не так. Когда к власти путем военного переворота пришла такая группа, называющая себя Народный фронт, они отменили праздник 9 Мая, и ветераны войны подвергались преследованию, моральному террору".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому телеканалу "Россия-24".

"Происходило практически то же самое, что и в некоторых странах сейчас. И только после того, как Гейдар Алиев возвратился к власти, историческая справедливость была восстановлена. Ветераны опять стали пользоваться поддержкой государства, 9 мая был объявлен общенациональным праздником, и мы с тех пор - с 1994 года отмечаем этот праздник, и это - нерабочий день. И каждый год я встречаюсь с ветеранами, вместе мы возлагаем цветы, венки, чтим память погибших. Ветераны Великой Отечественной войны пользуются очень большой государственной поддержкой в Азербайджане.

Также хотел бы сказать, что Азербайджан внес большой вклад в нашу общую победу. Более 120 героев Советского Союза – выходцы из Азербайджана. На наших предприятиях днем и ночью производилась военная техника, в том числе знаменитые "Катюши". Потому что промышленность Азербайджана была развита в те годы. Также Азербайджан поставлял 70 процентов нефти, 80 процентов топлива и 90 процентов смазочных масел для Советской армии, без этого победа в войне была бы невозможна. Мы знаем, что многие наступления гитлеровской армии захлебнулись только потому, что не было своевременного подвоза горючего. И неслучайно фашистская Германия стремилась захватить Баку. Я, кстати, говорил об этом в октябре на саммите СНГ в Ашгабаде: есть известные кадры, где Гитлеру преподносят торт, на котором на немецком написано "Каспийское море", там черный шоколад разлит в границах Каспийского моря, и он берет свастику и кладет прямо там, где написано Баку. И это были планы. Захват Баку был бы катастрофой для Советского Союза, потому что Советский Союз лишился бы важного компонента. А для наших граждан было бы катастрофой, потому что все нефтяные скважины были заминированы. И в случае, если бы фашистам удалось захватить Баку, все бы взлетело в воздух, погибли бы сотни тысяч человек. Поэтому для нас память о Великой Отечественной войне и тех, кто погиб за Родину, - а таких было 300 тысяч из Азербайджана, из более чем 600 тысяч, кто участвовал в войне, - она священна. Мы это чтим и помним", - сказал Глава государства.