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Глава государства: В ряде случаев предприниматели сталкиваются с проблемами

Глава государства: В ряде случаев предприниматели сталкиваются с проблемами "Вся работа по созиданию и благоустройству по всей стране и без того проделана по линии государственных инвестиций, следует создать условия для предпринимателей".
Внутренняя политика
14 сентября 2021 г. 15:17
Глава государства: В ряде случаев предприниматели сталкиваются с проблемами
Президент Ильхам Алиев

"Вся работа по созиданию и благоустройству по всей стране и без того проделана по линии государственных инвестиций, следует создать условия для предпринимателей".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

"Необходимо создать возможности для предпринимателей, чтобы они вкладывали средства, создавали рабочие места. Однако предприниматель, желающий работать, в ряде случаев сталкивается с проблемами, против него выдвигаются какие-то необоснованные требования, у него пытаются получить долю, и обиженный предприниматель уходит, не создав ни рабочих мест, ни предприятия. Имеют место и такие факты. Этому тоже надо положить конец. Предприниматель должен быть уверен в том, что он будет платить только государственный налог, вот и все", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Head of state: "Entrepreneurs interested in doing business face problems, come across some unreasonable demands"
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Sahibkar bəzi hallarda problemlərlə üzləşir, ondan pay istənilir"

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