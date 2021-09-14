Глава государства: В ряде случаев предприниматели сталкиваются с проблемами

"Вся работа по созиданию и благоустройству по всей стране и без того проделана по линии государственных инвестиций, следует создать условия для предпринимателей".

"Вся работа по созиданию и благоустройству по всей стране и без того проделана по линии государственных инвестиций, следует создать условия для предпринимателей".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

"Необходимо создать возможности для предпринимателей, чтобы они вкладывали средства, создавали рабочие места. Однако предприниматель, желающий работать, в ряде случаев сталкивается с проблемами, против него выдвигаются какие-то необоснованные требования, у него пытаются получить долю, и обиженный предприниматель уходит, не создав ни рабочих мест, ни предприятия. Имеют место и такие факты. Этому тоже надо положить конец. Предприниматель должен быть уверен в том, что он будет платить только государственный налог, вот и все", - отметил глава государства.