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Глава государства: В Азербайджане прекрасный инвестиционный климат

Глава государства: В Азербайджане прекрасный инвестиционный климат "Сегодня свободные экономические зоны функционируют в различных странах мира. Как я уже отметил, в ряде стран это обусловлено природными условиями, географическим расположением. В странах, не имеющих выхода к открытым морям, практика создания свободных эк
Внутренняя политика
1 июля 2021 г. 14:37
Глава государства: В Азербайджане прекрасный инвестиционный климат
Ильхам Алиев

"Сегодня свободные экономические зоны функционируют в различных странах мира. Как я уже отметил, в ряде стран это обусловлено природными условиями, географическим расположением. В странах, не имеющих выхода к открытым морям, практика создания свободных экономических зон не столь успешна. Мы изучили, проанализировали удачный и неудачный опыт. Считаем, что сегодня в Азербайджане имеются все первоначальные условия для привлечения инвесторов именно в эту зону. Полагаю, что, в первую очередь, это место имеет благоприятное географическое положение – находится на побережье, рядом с морским портом, достаточно обширная территория. На первоначальном этапе для развития уже готова площадь в 60 гектаров. В целом же, выделен земельный участок в 850 гектаров. Уже определены также сопредельные с ним земельные участки, с тем, чтобы там не проводилось никакого строительства, это необходимо для дальнейшего развития".

Как сообщает Report, об этом после участия в церемонии закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, отвечая на вопрос "Господин президент, как по Вашему, что будет привлекать инвесторов в эту Свободную экономическую зону, и почему они будут вкладывать инвестиции именно сюда?".

"В Азербайджане прекрасный инвестиционный климат. С одной стороны, мы продемонстрировали это при реализации нефтегазовых проектов, а с другой, - в результате реформ, проводимых в других сферах, создан прекрасный инвестиционный климат. Неслучайно, в отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан удостоен 28-го места среди 190 стран. Это – огромное достижение в мировом масштабе. Мы определили по этим параметрам многие развитые страны. То есть, прекрасный инвестиционный климат, конечно, является одним из основных условий для привлечения инвесторов", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке Head of state: "Azerbaijan has a very good investment environment"
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycanda çox gözəl sərmayə iqlimi var"

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