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Глава государства: В Азербайджане обеспечивается безопасность

Глава государства: В Азербайджане обеспечивается безопасность "В Азербайджане обеспечивается безопасность. Азербайджан, возможно, является одной из самых безопасных стран мира. Этот фактор тоже очень важен для инвесторов".
Внутренняя политика
1 июля 2021 г. 14:28
Глава государства: В Азербайджане обеспечивается безопасность
Ильхам Алиев

"В Азербайджане обеспечивается безопасность. Азербайджан, возможно, является одной из самых безопасных стран мира. Этот фактор тоже очень важен для инвесторов".

Как сообщает Report, об этом после церемонии закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны в интервью Азербайджанскому телевидению сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Межкультурный диалог, вопросы религиозной толерантности в Азербайджане уже приводятся, как пример в мировом масштабе. Мы хотим, чтобы все страны мира приезжали сюда и вкладывали инвестиции. Этот фактор тоже очень важен.

"С другой стороны, господствующая в нашей стране стабильность является одним из основных условий для каждого инвестора. В страны, где нет стабильности, никто не вкладывает инвестиции. Это – аксиома. Если вы обратите внимание на опыт привлекательных с точки зрения инвестирования стран, то увидите это. Одним из основных, а может, и главным условием нынешнего и предстоящего инвестирования в Азербайджан, является общественно-политическая стабильность, единство между народом и властью", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanda təhlükəsizlik təmin edilir"

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