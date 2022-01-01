Глава государства: Уверен, что 2022 год также будет успешным

"Дорогие соотечественники, как я уже отметил, нынешний год был успешным для нашей страны. Уверен, что 2022 год также будет успешным".

"Дорогие соотечественники, как я уже отметил, нынешний год был успешным для нашей страны. Уверен, что 2022 год также будет успешным".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Отметив, что единство, солидарность и прекрасная атмосфера в стране обеспечат эту реальность, глава государства сказал: "Я как президент, Верховный главнокомандующий всегда буду стоять на страже интересов Азербайджана, делать все возможное для всестороннего развития нашей страны, наращивания ее военной мощи, обеспечения лучшей жизни для граждан.

От всей души поздравляю вас. С праздником!".