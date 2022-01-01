О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава государства: Уверен, что 2022 год также будет успешным

Глава государства: Уверен, что 2022 год также будет успешным "Дорогие соотечественники, как я уже отметил, нынешний год был успешным для нашей страны. Уверен, что 2022 год также будет успешным".
Внутренняя политика
1 января 2022 г. 01:33
Глава государства: Уверен, что 2022 год также будет успешным
Ильхам Алиев

"Дорогие соотечественники, как я уже отметил, нынешний год был успешным для нашей страны. Уверен, что 2022 год также будет успешным".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Отметив, что единство, солидарность и прекрасная атмосфера в стране обеспечат эту реальность, глава государства сказал: "Я как президент, Верховный главнокомандующий всегда буду стоять на страже интересов Азербайджана, делать все возможное для всестороннего развития нашей страны, наращивания ее военной мощи, обеспечения лучшей жизни для граждан.

От всей души поздравляю вас. С праздником!".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Əminəm ki, 2022-ci il də uğurlu olacaq"

Самое важное

Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
1 января 2022 г. 00:56
Ильхам Алиев объявил 2022 год Годом Шуши
Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом Шуши"
1 января 2022 г. 00:07
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
31 декабря 2021 г. 22:34
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
31 декабря 2021 г. 17:22
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
31 декабря 2021 г. 16:01
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
31 декабря 2021 г. 00:00
Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии 
Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии 
30 декабря 2021 г. 20:49
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений
30 декабря 2021 г. 19:31
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
30 декабря 2021 г. 12:20
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
30 декабря 2021 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi