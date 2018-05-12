Глава государства утвердил поправки в законы, предусматривающие повышение зарплаты судей

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законы "О Конституционном суде" и "О судах и судьях".

Как сообщает Report, согласно поправке, ежемесячная зарплата председателя Конституционного суда составит 2 335 манатов. Заработная плата заместителя председателя утверждена в размере 2 101 манат, а месячная зарплата судьи Конституционного суда будет увеличена до 1 985 манатов.

Председатель Верховного суда будет получать 2 280 манатов, председатели Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики и апелляционных судов – 2 052 маната.

Председателям судов по тяжким преступлениям, Суда по тяжким преступлениям Нахчыванской АР, военных судов и административно-экономических судов будет начисляться зарплата в размере 1 824 маната, а председатели других судов получат 1 596 манатов.

Заместители председателей всех судов будут получать зарплату в размере 1 436 манатов.

Поправки вступают в силу с 1 мая 2018 года.