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Глава государства: Сепаратизм больше не сможет поднять голову на наших землях

Глава государства: Сепаратизм больше не сможет поднять голову на наших землях Начавшаяся 19 сентября и продолжавшаяся всего один день, и даже меньше, антитеррористическая операция увенчалась полной Победой азербайджанской армии.
Внутренняя политика
31 декабря 2023 г. 23:53
Глава государства: Сепаратизм больше не сможет поднять голову на наших землях

Начавшаяся 19 сентября и продолжавшаяся всего один день, и даже меньше, антитеррористическая операция увенчалась полной Победой азербайджанской армии.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Глава государства отметил, что сепаратистский режим пал, встал перед нами на колени, поднял белый флаг, сдался, навсегда был выведен с наших земель и выброшен на свалку истории. Тем самым сепаратизм в Азербайджане был искоренен и это зло больше не сможет поднять голову на наших землях.

"Азербайджанская армия вновь продемонстрировала профессионализм, героизм, а наши солдаты и офицеры – самоотверженность. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Их светлая память будет вечно жить в наших сердцах. Должен также отметить, что кровь наших шехидов не осталась неотмщенной. Мы на поле боя отомстили за наших солдат, офицеров и гражданских лиц, павших как во время Первой и Второй карабахских войн, так и во время антитеррористической операции, за жертв Ходжалинского геноцида", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Separatizm bizim torpağımızda bir daha baş qaldıra bilməz

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