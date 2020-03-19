Глава государства: Политический диалог фактически уже начался

"Администрация президента предложила диалог всем политическим партиям. Это тоже очень серьезный шаг. Не секрет, что сегодня власть Азербайджана сильна, как никогда в истории".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы.

"Мы считаем, что сильный должен предпринять первый шаг, выдвинуть первое предложение и указать путь тем, кто, если так можно сказать, сбился с пути. То есть, мы сделали это, и я рад, что абсолютное большинство политического спектра позитивно отреагировало на данную инициативу, политический диалог фактически уже начался. Уверен, что его результаты также будут позитивными для нашего народа и дальнейшего развития страны. Что же касается группировок, отказавшихся от диалога, то им виднее. Во всяком случае, я сказал, хочу сказать еще раз: проигравшей стороной будем не мы, и в новой политической конфигурации не будет места предателям, представителям продажной пятой колонны. Азербайджан очищается, в том числе очищается и должен очиститься от изменников, предателей, представителей пятой колонны. В то же время азербайджанский народ прекрасно видит, что ведется очень серьезная борьба с негативными явлениями, борьба с коррупцией, взяточничеством будет вестись и впредь. Это еще раз показывают последние события, шаги, предпринятые в данном направлении", - добавил глава государства.