Глава государства: Наши доходы выросли, но в то же время мы потеряли средства на рынках капитала

"Что касается доходов, я хочу сказать, что есть такое общее мнение: высокие цены на нефть приносят экспортерам дополнительные доходы. Да, это правда. Наши доходы выросли".
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью корреспонденту итальянской газеты Il Sole 24 Ore Роберто Буонджорно.
"Но в то же время мы потеряли средства на рынках капитала, потому что активы нашего Государственного нефтяного фонда находится в различных инструментах. Рынок капитала рухнул. Поэтому мы потеряли деньги, как и другие суверенные фонды, но не так много. Некоторые суверенные фонды потеряли более 100 миллиардов долларов. Мы потеряли 2-3 миллиарда долларов", - заявил глава государства.