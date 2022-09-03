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Глава государства: Наши доходы выросли, но в то же время мы потеряли средства на рынках капитала

Глава государства: Наши доходы выросли, но в то же время мы потеряли средства на рынках капитала "Что касается доходов, я хочу сказать, что есть такое общее мнение: высокие цены на нефть приносят экспортерам дополнительные доходы. Да, это правда. Наши доходы выросли".
Внутренняя политика
3 сентября 2022 г. 14:26
Глава государства: Наши доходы выросли, но в то же время мы потеряли средства на рынках капитала

"Что касается доходов, я хочу сказать, что есть такое общее мнение: высокие цены на нефть приносят экспортерам дополнительные доходы. Да, это правда. Наши доходы выросли".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью корреспонденту итальянской газеты Il Sole 24 Ore Роберто Буонджорно.

"Но в то же время мы потеряли средства на рынках капитала, потому что активы нашего Государственного нефтяного фонда находится в различных инструментах. Рынок капитала рухнул. Поэтому мы потеряли деньги, как и другие суверенные фонды, но не так много. Некоторые суверенные фонды потеряли более 100 миллиардов долларов. Мы потеряли 2-3 миллиарда долларов", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: "Our incomes have grown, but we have also lost funds in capital markets"
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Gəlirlərimiz artıb, eyni zamanda, kapital bazarlarında pul itirmişik"

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