Глава государства: Наши доходы выросли, но в то же время мы потеряли средства на рынках капитала

Глава государства: Наши доходы выросли, но в то же время мы потеряли средства на рынках капитала

"Что касается доходов, я хочу сказать, что есть такое общее мнение: высокие цены на нефть приносят экспортерам дополнительные доходы. Да, это правда. Наши доходы выросли".

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