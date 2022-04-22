Глава государства: Наша победа за 44 дня была неожиданной для многих

Мы достойно вели войну, достойно ведем себя и в послевоенный период, и уже можно говорить о результатах послевоенного периода. Наша победа за 44 дня была неожиданной для многих.

"Мы достойно вели войну, достойно ведем себя и в послевоенный период, и уже можно говорить о результатах послевоенного периода. Наша победа за 44 дня была неожиданной для многих".

Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на V съезде азербайджанцев мира, сообщает Report.

"Военные эксперты, политики, представители различных организаций, занимающихся этим вопросом, всегда говорили нам, что Азербайджан не может выиграть эту войну. Так как Армения в течение 30 лет возводила укрепления на оккупированных территориях, строила оборонительные линии, в то же время естественный рельеф Карабаха таков, что освободить земли будет сложно, будут большие потери. Но в итоге все эти предположения оказались неверны", - отметил президент.