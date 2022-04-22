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Глава государства: Наша победа за 44 дня была неожиданной для многих

Глава государства: Наша победа за 44 дня была неожиданной для многих Мы достойно вели войну, достойно ведем себя и в послевоенный период, и уже можно говорить о результатах послевоенного периода. Наша победа за 44 дня была неожиданной для многих.
Внутренняя политика
22 апреля 2022 г. 12:49
Глава государства: Наша победа за 44 дня была неожиданной для многих

"Мы достойно вели войну, достойно ведем себя и в послевоенный период, и уже можно говорить о результатах послевоенного периода. Наша победа за 44 дня была неожиданной для многих".

Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на V съезде азербайджанцев мира, сообщает Report.

"Военные эксперты, политики, представители различных организаций, занимающихся этим вопросом, всегда говорили нам, что Азербайджан не может выиграть эту войну. Так как Армения в течение 30 лет возводила укрепления на оккупированных территориях, строила оборонительные линии, в то же время естественный рельеф Карабаха таков, что освободить земли будет сложно, будут большие потери. Но в итоге все эти предположения оказались неверны", - отметил президент.

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Версия на английском языке President: "Our victory achieved in 44 days was unexpected for many"
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "44 gün ərzində əldə etdiyimiz qələbəmiz bir çoxları üçün gözlənilməz idi"

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