О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава государства: Мы в кратчайшие сроки завершим работы по восстановлению, чтобы вы смогли вернуться в эти райские места

Глава государства: Мы в кратчайшие сроки завершим работы по восстановлению, чтобы вы смогли вернуться в эти райские места "Я очень хорошо понимаю страдания вынужденных переселенцев. Потому что я тот человек, который, возможно, чаще других был в контакте с вынужденными переселенцами в Азербайджане".
Внутренняя политика
10 октября 2021 г. 12:20
Глава государства: Мы в кратчайшие сроки завершим работы по восстановлению, чтобы вы смогли вернуться в эти райские места

"Я очень хорошо понимаю страдания вынужденных переселенцев. Потому что я тот человек, который, возможно, чаще других был в контакте с вынужденными переселенцами в Азербайджане".

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительном выступлении во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

По словам главы государства, будут приложены все усилия, чтобы в кратчайшие сроки завершить работы по восстановлению, чтобы жители смогли вернуться в эти райские места.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Bərpa işlərini maksimum qısa müddət ərzində başa vuraq ki, siz bu cənnət məkana qayıdasınız"

Самое читаемое

Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
5 октября 2021 г. 03:16
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
Генсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
ФотоГенсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
4 октября 2021 г. 18:29
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
6 октября 2021 г. 12:58
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
8 октября 2021 г. 11:58
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
5 октября 2021 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi