Глава государства: Мы в кратчайшие сроки завершим работы по восстановлению, чтобы вы смогли вернуться в эти райские места

Глава государства: Мы в кратчайшие сроки завершим работы по восстановлению, чтобы вы смогли вернуться в эти райские места

"Я очень хорошо понимаю страдания вынужденных переселенцев. Потому что я тот человек, который, возможно, чаще других был в контакте с вынужденными переселенцами в Азербайджане".

https://static.report.az/photo/a2377f4b-e457-3629-910d-5eb1cbe05736.jpg https://static.report.az/photo/a2377f4b-e457-3629-910d-5eb1cbe05736.jpg