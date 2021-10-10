Глава государства: Мы в кратчайшие сроки завершим работы по восстановлению, чтобы вы смогли вернуться в эти райские места

"Я очень хорошо понимаю страдания вынужденных переселенцев. Потому что я тот человек, который, возможно, чаще других был в контакте с вынужденными переселенцами в Азербайджане".
Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительном выступлении во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района.
По словам главы государства, будут приложены все усилия, чтобы в кратчайшие сроки завершить работы по восстановлению, чтобы жители смогли вернуться в эти райские места.