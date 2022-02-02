Глава государства: Мы по праву гордимся тем, что являемся гражданами Азербайджана

"Сегодня Азербайджан уверенно смотрит вперед, основные задачи, стоящие перед страной, нашли свое решение".

"Сегодня Азербайджан уверенно смотрит вперед, основные задачи, стоящие перед страной, нашли свое решение".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 2 февраля на Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

"Я имею в виду, конечно же, карабахский вопрос. Мы уверенно двигаемся вперед в других областях. Если я начну перечислять основные события последних лет, это займет несколько часов. Просто хочу сказать, что возможности для нынешней молодежи, естественно, шире, и молодежь должна ими пользоваться. Мы живем в свободной, стабильной стране, мы живем в уверенной в себе стране. Мы по праву гордимся тем, что являемся гражданами Азербайджана, и молодежь должна быть активной как для правильного определения своей будущей жизни, так и для того, чтобы приносить максимальную пользу государству", - добавил глава государства.