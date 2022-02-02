Глава государства: Мы по праву гордимся тем, что являемся гражданами Азербайджана

"Сегодня Азербайджан уверенно смотрит вперед, основные задачи, стоящие перед страной, нашли свое решение".
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 2 февраля на Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.
"Я имею в виду, конечно же, карабахский вопрос. Мы уверенно двигаемся вперед в других областях. Если я начну перечислять основные события последних лет, это займет несколько часов. Просто хочу сказать, что возможности для нынешней молодежи, естественно, шире, и молодежь должна ими пользоваться. Мы живем в свободной, стабильной стране, мы живем в уверенной в себе стране. Мы по праву гордимся тем, что являемся гражданами Азербайджана, и молодежь должна быть активной как для правильного определения своей будущей жизни, так и для того, чтобы приносить максимальную пользу государству", - добавил глава государства.