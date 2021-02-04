Президент: Мы должны подготовить национальные стандарты операций по разминированию в Азербайджане

"Мы должны подготовить национальные стандарты операций по разминированию в Азербайджане. То есть, это должны быть азербайджанские стандарты. Конечно, надо изучить и мировой опыт".

"Мы должны подготовить национальные стандарты операций по разминированию в Азербайджане. То есть, это должны быть азербайджанские стандарты. Конечно, надо изучить и мировой опыт".

Как сообщает Report, об этом 4 февраля в ходе приема в видеоформате Вугара Сулейманова по случаю его назначения председателем правления Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Считаю, что объем минирования на наших освобожденных территориях, возможно, один из самых больших в мировом масштабе. Работы по очистке, конечно, должны проводиться последовательно. Здесь также следует правильно определить приоритеты. Вы обязательно должны согласовать эти приоритеты с Оперативным штабом, потому что они должны сопрягаться и с нашими восстановительными работами. В первую очередь, к примеру, инфраструктурные объекты – сейчас прокладываются дороги, на этом участке обязательно должны быть проведены работы по разминированию, строится аэропорт, там тоже в настоящее время идет эта работа, прокладываются электрические линии, вдоль их маршрута следует провести эти работы", - сказал глава государства.