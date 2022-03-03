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Глава государства: Мы должны беречь Ичеришехер как зеницу ока

Глава государства: Мы должны беречь Ичеришехер как зеницу ока Ичеришехер - наше национальное достояние, великолепный памятник мировой архитектуры, яркий пример таланта азербайджанского народа. На протяжении веков азербайджанский народ охранял и будет охранять Ичеришехер и находящиеся в нем исторические памятники.
Внутренняя политика
3 марта 2022 г. 13:11
Глава государства: Мы должны беречь Ичеришехер как зеницу ока

Ичеришехер - наше национальное достояние, великолепный памятник мировой архитектуры, яркий пример таланта азербайджанского народа. На протяжении веков азербайджанский народ охранял и будет охранять Ичеришехер и находящиеся в нем исторические памятники.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Шахина Сеидзаде в видеоформате в связи с его назначением на должность председателя правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

"Это наше историческое наследие, мы должны беречь Ичеришехер как зеницу ока, и я уверен, что вы осознаете эту ответственность", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: We must cherish Icharishahar
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "İçərişəhəri göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq"

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