Глава государства: Мы должны беречь Ичеришехер как зеницу ока

Ичеришехер - наше национальное достояние, великолепный памятник мировой архитектуры, яркий пример таланта азербайджанского народа. На протяжении веков азербайджанский народ охранял и будет охранять Ичеришехер и находящиеся в нем исторические памятники.

Ичеришехер - наше национальное достояние, великолепный памятник мировой архитектуры, яркий пример таланта азербайджанского народа. На протяжении веков азербайджанский народ охранял и будет охранять Ичеришехер и находящиеся в нем исторические памятники.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Шахина Сеидзаде в видеоформате в связи с его назначением на должность председателя правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

"Это наше историческое наследие, мы должны беречь Ичеришехер как зеницу ока, и я уверен, что вы осознаете эту ответственность", - подчеркнул президент.