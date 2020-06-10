Глава государства: Мы ни у кого не получаем помощи, ни у кого ее не просим

Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/d6df0d81b11acdb580860bc8d4e98f63/63c08541-5135-4111-a57b-b8f4d0a529e0_292.jpg

"Как вам известно, с начала нынешнего года мы должны были перейти к полному обязательному медицинскому страхованию по стране, однако пандемия вмешалась в наши планы. Реализуя в настоящее время несколько пилотных проектов, мы увидели, в чем заключаются его преимущества, увидели и граждане. Поэтому с начала следующего года уже планируется полный переход к обязательному медицинскому страхованию по стране. Еще раз хочу сказать: если бы мы не построили своевременно эти медицинские учреждения, то сегодня лечить больных было бы невозможно. Посмотрите, сейчас более чем в 20 больницах лечатся инфицированные коронавирусом, во всех недавно построенных в регионах больницах. Если бы их не было, где бы они лечились? Где они больше всего проходят лечение в Баку: в Хирургической клинике Медицинского университета и Учебно-терапевтической клинике Медицинского университета. Именно там больше всего больных, находящихся на лечении. В новой в клинике 575 коек. Другие наши отремонтированные или же заново отстроенные клиники - все они оснащены медицинским оборудованием. Новейшее оборудование производства ведущих компаний позволяет нам обеспечить лечение всех больных. Такова проделанная работа. За последние 16 лет заново отстроено или капитально отремонтировано более 700 медицинских учреждений. Эта мощная социальная инфраструктура здравоохранения позволила нам с честью выйти и из этой ситуации. Мы создаем дополнительно две тысячи коек для того, чтобы был резерв, чтобы, если, не дай бог, болезнь распространится шире, у нас были возможности. Если понадобится, мы построим еще 10 больниц. То есть, на эти цели мы можем найти и находим любые средства".

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 9 июня на церемонии открытия трех больниц модульного типа.

"За этот период Азербайджан, еще раз хочу сказать, показал себя на международной арене как очень сильное государство в политическом отношении, сильное государство в экономической, социальной сферах. Он продемонстрировал, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Должен также отметить, что за этот период, по подсчетам ведущих международных финансовых структур, более 150 стран обратились в международные финансовые структуры за помощью. Азербайджана в этом списке нет. Мы ни у кого не получаем помощи, ни у кого ее не просим, не хотим кредитов. Мы можем взять кредит только на реализацию проектов в области высоких технологий, на приемлемых для нас условиях. Поэтому Азербайджан по всем параметрам продемонстрировал лидерство, которое уже давно вышло за пределы нашего региона", - подчеркнул глава государства.