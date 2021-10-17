Глава государства: Эта славная Победа вечно будет жить в многовековой истории Азербайджана

Мы должны были освободить наши земли. Неоднократно обращаясь в период оккупации к азербайджанскому народу по данному вопросу, и в ходе встреч с бывшими переселенцами я говорил, что мы должны любой ценой освободить наши земли.

Мы должны были освободить наши земли. Неоднократно обращаясь в период оккупации к азербайджанскому народу по данному вопросу, и в ходе встреч с бывшими переселенцами я говорил, что мы должны любой ценой освободить наши земли.

Как сообщает Report, об этом Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

«Несмотря на давление, все заявления и в период оккупации, и во время войны, ни одна сила не смогла устоять перед нами. Мы разгромили армянскую армию, положили конец армянской мифологии, доказали всему миру, на что способна «непобедимая армянская армия», и показали ему величие нашего народа. Эта славная Победа вечно будет жить в многовековой истории Азербайджана», - подчеркнул глава государства.