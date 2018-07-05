Глава государства дал серьезные поручения для наказания виновных в аварии в Мингячевире - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ "Причины аварии должны быть расследованы. Сейчас предварительные данные есть, но нужна более подробная информация. Хотя причины аварии представляются важными, еще более важным является вопрос выхода из строя общей системы в результате аварии. Это очень серьезный факт, и должны быть приняты дополнительные меры для того, чтобы в случае той или иной аварии в будущем это не повлияло на общую систему, то есть чтобы она носила локальный характер. Считаю, что это должно стать основным направлением в работе комиссии".

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания в связи с ситуацией в энергетической системе страны.

Глава государства отметил, что должен быть подготовлен план мероприятий.

"В него необходимо включить также мысли, прозвучавшие сегодня на этом совещании, в том числе вопрос привлечения международного аудита. Считаю, что это очень важно. В то же время, надо провести полную инспекцию и аудит тепловой электростанции в Мингячевире. Одновременно необходимо, чтобы международные, ведущие, отличающиеся профессионализмом в этой области структуры провели анализ всей энергетической системы нашей страны и представили предложения. Все виновные в этом деле должны быть выявлены и наказаны", - сказал президент Азербайджана.

***21:04

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ На совещании, посвященном ситуации в энергетической системе страны, напомнив о вложении за последние 15 лет в энергетический сектор страны крупных инвестиций и строительстве новых электростанций, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что выход из строя всей энергосистемы в результате одной аварии породил серьезные вопросы.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что выход в результате аварии из строя общей системы является серьезным фактом:

"В связи с этим необходимо принять дополнительные меры, выдвинуть предложения".

Президент Ильхам Алиев дал серьезные поручения по выявлению и наказанию виновных в этом деле лиц.