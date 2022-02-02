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Глава государства: Цель соросовцев - именно молодежь

Глава государства: Цель соросовцев - именно молодежь "Национально-духовные ценности составляют основу нашего государства, и я неоднократно говорил, что современное и независимое Азербайджанское государство построено на национальных ценностях".
Внутренняя политика
2 февраля 2022 г. 16:57
Глава государства: Цель соросовцев - именно молодежь

"Национально-духовные ценности составляют основу нашего государства, и я неоднократно говорил, что современное и независимое Азербайджанское государство построено на национальных ценностях".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с молодежью.

“Цель этих глобалистов - так я их условно называю - соросовцев - именно молодежь. Поэтому создаются фонды, по линии этих фондов делаются пожертвования, реализуется разрушительная миссия, чтобы поднять молодежь против своего государства, прежде всего, против своих предков, против своей истории, против своих ценностей, а затем использовать их как зомби", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President: Sorosists target youth
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Sorosçuların məqsədi məhz gənclərdir"

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