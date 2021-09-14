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Глава государства: Большая работа проделана в связи с социальной инфраструктурой

Глава государства: Большая работа проделана в связи с социальной инфраструктурой "С моим участием состоялись церемонии, связанные с проектами питьевой воды в Джалилабаде и Шамкире. Большим событием явилась и подача в 2013 и 2017 годах питьевой воды в города. Одновременно данная проблема нашла решение во многих селах. Большая работа пр
Внутренняя политика
14 сентября 2021 г. 15:11
Глава государства: Большая работа проделана в связи с социальной инфраструктурой
Президент Ильхам Алиев

"С моим участием состоялись церемонии, связанные с проектами питьевой воды в Джалилабаде и Шамкире. Большим событием явилась и подача в 2013 и 2017 годах питьевой воды в города. Одновременно данная проблема нашла решение во многих селах. Большая работа проделана в связи с орошением. Пробурены многочисленные артезианские скважины. Кроме того, в Шамкирском районе построено большое водохранилище – Шамкирчайское водохранилище, которое создало новые возможности для осуществления мелиоративных мероприятий как в Шамкирском, так и в соседних районах, а также значительно расширило масштаб орошаемых земель".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

"Большая работа проделана в связи с социальной инфраструктурой. В обоих районах построены или капитально отремонтированы около 120 школ. Построены две крупные больницы – на 190 и 145 коек. Кроме того в Джалилабаде построен Лечебно-диагностический центр. Сданы в эксплуатацию два крупных Олимпийских спортивных комплекса. То есть, реализация социальных и инфраструктурных проектов налицо. Конечно, это создает основу для успешного развития районов, так как не будь предприняты эти первоначальные шаги, то о развитии районов не могло быть и речи. Вся эта работа проделана за счет государственного бюджета и по моему указанию в рамках утвержденных мною государственных программ социально-экономического развития регионов", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Aliyev says great work has been done in area of social infrastructure
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Sosial infrastrukturla bağlı böyük işlər görülüb"

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