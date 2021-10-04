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Глава государства: Азербайджан и впредь будет планировать внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным

Глава государства: Азербайджан и впредь будет планировать внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным "Мы очистили от захватчиков 130 километров азербайджано-иранской границы. Эти 130 километров находились под армянской оккупацией. Необходимо изучить, какие процессы в то время здесь происходили. Сейчас мы изучаем это".
Внутренняя политика
4 октября 2021 г. 22:10
Глава государства: Азербайджан и впредь будет планировать внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным
Ильхам Алиев

"Мы очистили от захватчиков 130 километров азербайджано-иранской границы. Эти 130 километров находились под армянской оккупацией. Необходимо изучить, какие процессы в то время здесь происходили. Сейчас мы изучаем это".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства сказал: "А то обвинять Азербайджан на пустом месте в том, что он привлек в Азербайджан какую-то страну. Якобы Азербайджаном управляет не азербайджанский народ, не Азербайджанское государство, а какая-то сторонняя сила. Это неуважение к нам. Мы никогда не сможем принять это. И каждый должен знать это. Азербайджан и впредь будет планировать свои внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным. Пусть никто не сует свой нос в наши дела".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Bundan sonra da Azərbaycan öz xarici əlaqələrini və daxili işlərini bildiyi tərzdə planlaşdıracaq"

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