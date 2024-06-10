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Глава Госкомитета встретился с главным представителем Международного сообщества бахаи при ООН

Глава Госкомитета встретился с главным представителем Международного сообщества бахаи при ООН
Внутренняя политика
10 июня 2024 г. 17:57
Глава Госкомитета встретился с главным представителем Международного сообщества бахаи при ООН

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов встретился с главным представителем Международного сообщества бахаи при ООН Бани Дугал.

Об этом Report сообщили в комитете.

На встрече было отмечено, что богатый опыт Азербайджана в области развития межкультурного диалога, защиты религиозного и культурного разнообразия признан во всем мире.

Бани Дугал поблагодарила за постоянное внимание и заботу, проявляемые к деятельности религиозных конфессий, в том числе членов сообщества бахаи.

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Версия на английском языке ФотоChairman of Azerbaijan's State Committee on Work with Religious Institutions meets Baha'i International Community representative
Версия на азербайджанском языке Фото Dövlət Komitəsinin sədri Beynəlxalq Bəhai İcmasının BMT-dəki baş nümayəndəsi ilə görüşüb

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