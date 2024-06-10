Глава Госкомитета встретился с главным представителем Международного сообщества бахаи при ООН

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов встретился с главным представителем Международного сообщества бахаи при ООН Бани Дугал.

Об этом Report сообщили в комитете.

На встрече было отмечено, что богатый опыт Азербайджана в области развития межкультурного диалога, защиты религиозного и культурного разнообразия признан во всем мире.

Бани Дугал поблагодарила за постоянное внимание и заботу, проявляемые к деятельности религиозных конфессий, в том числе членов сообщества бахаи.