Глава ГМС: Повышению уровня цифровизации услуг уделяется особое внимание

Государственная миграционная служба уделяет особое внимание повышению уровня цифровизации услуг, предоставляемых иностранцам и другим целевым группам.

Государственная миграционная служба уделяет особое внимание повышению уровня цифровизации услуг, предоставляемых иностранцам и другим целевым группам.

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов заявил на форуме по обмену опытом министров Азербайджана и ОАЭ.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане практически все услуги в сфере миграции предоставляются в электронной форме.

"Сегодня любая заинтересованная сторона может регистрировать иностранцев, продлевать срок временного пребывания, получать и продлевать разрешения на работу и проживание с помощью электронных сервисов, не покидая своего дома, офиса и любого другого места пребывания. Государственная миграционная служба также предоставляет электронные услуги через мобильное приложение MigAz", - сказал он.

Гусейнов отметил, что усилия, направленные на продвижение цифровизации в управлении миграцией, а также применение ИКТ, позволили усовершенствовать защиту прав и интересов мигрантов.