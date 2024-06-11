О нас

Глава ГМС: Повышению уровня цифровизации услуг уделяется особое внимание

Глава ГМС: Повышению уровня цифровизации услуг уделяется особое внимание Государственная миграционная служба уделяет особое внимание повышению уровня цифровизации услуг, предоставляемых иностранцам и другим целевым группам.
Внутренняя политика
11 июня 2024 г. 11:46
Глава ГМС: Повышению уровня цифровизации услуг уделяется особое внимание

Государственная миграционная служба уделяет особое внимание повышению уровня цифровизации услуг, предоставляемых иностранцам и другим целевым группам.

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов заявил на форуме по обмену опытом министров Азербайджана и ОАЭ.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане практически все услуги в сфере миграции предоставляются в электронной форме.

"Сегодня любая заинтересованная сторона может регистрировать иностранцев, продлевать срок временного пребывания, получать и продлевать разрешения на работу и проживание с помощью электронных сервисов, не покидая своего дома, офиса и любого другого места пребывания. Государственная миграционная служба также предоставляет электронные услуги через мобильное приложение MigAz", - сказал он.

Гусейнов отметил, что усилия, направленные на продвижение цифровизации в управлении миграцией, а также применение ИКТ, позволили усовершенствовать защиту прав и интересов мигрантов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vüsal Hüseynov: Xidmətlərin rəqəmsallaşdırılması səviyyəsinin artırılmasına xüsusi diqqət yetirilir

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
10 июня 2024 г. 20:49
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
10 июня 2024 г. 20:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi