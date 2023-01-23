Глава cлужбы пограничной охраны Саудовской Аравии прибыл в Азербайджан

По приглашению начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковника Эльчина Гулиева с официальным визитом в Азербайджан прибыла делегация во главе с руководителем Генерального директората пограничной охраны Королевства Саудовская Аравия

По приглашению начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковника Эльчина Гулиева с официальным визитом в Азербайджан прибыла делегация во главе с руководителем Генерального директората пограничной охраны Королевства Саудовская Аравия генерал-майором Мухаммедом Абдуллахом Хамданом аль-Шехри.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

На встрече между делегациями в расширенном составе была представлена подробная информация о работе, проделанной после исторической победы в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева по восстановлению территориальной целостности нашей страны, организации деятельности по обороне и охране государственных границ на освобожденных территориях, созданию необходимой инфраструктуры.

В ходе обсуждений была отмечена важность надежной охраны государственных границ обеих стран, обсуждены вопросы борьбы с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, а также другими проявлениями трансграничной преступности, а также вопросы развития сотрудничества и обеспечения безопасности сухопутных и морских границ.