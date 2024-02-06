Глава ЦИК: Завтра впервые за 30 лет голосование пройдет на освобожденных территориях Азербайджана

Завтра впервые за 30 лет голосование пройдет на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.
"Считаю, что главное значение завтрашних выборов заключается в том, что они пройдут на всей территории Азербайджана. Более 30 лет территории нашей страны оставались под оккупацией. Однако после 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил свой суверенитет, и завтра на освобожденных территориях также пройдет голосование", - сказал он.
Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля.