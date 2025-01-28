Глава ЦИК: На муниципальных выборах аккредитовано 70 625 местных наблюдателей

За муниципальными выборами будут следить 70 625 местных наблюдателей.

На муниципальных выборах аккредитовано 70 625 местных наблюдателей.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Глава ЦИК отметил, что журналисты также смогут свободно наблюдать за выборами на всех избирательных участках и для этого достаточно иметь при себе журналистское удостоверение.

"Азербайджан стал первой страной, предоставившей журналистам такие возможности", - добавил глава ЦИК.

Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января.