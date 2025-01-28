Глава ЦИК: На муниципальных выборах аккредитовано 70 625 местных наблюдателей

На муниципальных выборах аккредитовано 70 625 местных наблюдателей.
Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.
Глава ЦИК отметил, что журналисты также смогут свободно наблюдать за выборами на всех избирательных участках и для этого достаточно иметь при себе журналистское удостоверение.
"Азербайджан стал первой страной, предоставившей журналистам такие возможности", - добавил глава ЦИК.
Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января.