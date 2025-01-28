О нас

Глава ЦИК: На муниципальных выборах аккредитовано 70 625 местных наблюдателей

Глава ЦИК: На муниципальных выборах аккредитовано 70 625 местных наблюдателей За муниципальными выборами будут следить 70 625 местных наблюдателей.
Внутренняя политика
28 января 2025 г. 14:42
Глава ЦИК: На муниципальных выборах аккредитовано 70 625 местных наблюдателей

На муниципальных выборах аккредитовано 70 625 местных наблюдателей.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Глава ЦИК отметил, что журналисты также смогут свободно наблюдать за выборами на всех избирательных участках и для этого достаточно иметь при себе журналистское удостоверение.

"Азербайджан стал первой страной, предоставившей журналистам такие возможности", - добавил глава ЦИК.

Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 70,625 local observers to monitor municipal elections in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Bələdiyyə seçkilərini 70 min 625 nəfər yerli müşahidəçi izləyəcək

Другие новости из категории

Президент Азербайджана: Зангезурский коридор – это уже общепринятый в мире термин
Президент Азербайджана: Зангезурский коридор – это уже общепринятый в мире термин
28 января 2025 г. 15:49
Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является одним из незаменимых транспортных центров Евразии
Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является одним из незаменимых транспортных центров Евразии
28 января 2025 г. 15:43
В Баку готовится госпрограмма по транспортным вопросам
В Баку готовится госпрограмма по транспортным вопросам
28 января 2025 г. 15:43
Глава ЦИК: Предварительные результаты голосования будут объявлены завтра ночью
Глава ЦИК: Предварительные результаты голосования будут объявлены завтра ночью
28 января 2025 г. 15:01
ЦИК: Избиратели с истекшим сроком действия удостоверений личности могут проголосовать на выборах
ЦИК: Избиратели с истекшим сроком действия удостоверений личности могут проголосовать на выборах
28 января 2025 г. 14:59
Мазахир Панахов: В ЦИК не поступало жалоб по поводу предвыборной кампании
Мазахир Панахов: В ЦИК не поступало жалоб по поводу предвыборной кампании
28 января 2025 г. 14:53
На завтрашних муниципальных выборах будут бороться 16 092 кандидата
На завтрашних муниципальных выборах будут бороться 16 092 кандидата
28 января 2025 г. 14:31
В ЦИК назвали число избирателей на муниципальных выборах
В ЦИК назвали число избирателей на муниципальных выборах
28 января 2025 г. 14:25
Состоялось совещание по транспортным вопросам, президент Ильхам Алиев выступил на совещании
ФотоСостоялось совещание по транспортным вопросам, президент Ильхам Алиев выступил на совещании
28 января 2025 г. 13:12
Община: Письмо генсеку ООН опубликовано в качестве официального документа СБ
Община: Письмо генсеку ООН опубликовано в качестве официального документа СБ
28 января 2025 г. 12:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi