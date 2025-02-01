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ЦИК: Вести съемку избирателей во время голосования можно только с их согласия

ЦИК: Вести съемку избирателей во время голосования можно только с их согласия Вести съемку избирателей во время голосования на избирательном участке разрешается только с их согласия.
Внутренняя политика
1 февраля 2025 г. 17:16
ЦИК: Вести съемку избирателей во время голосования можно только с их согласия

Вести съемку избирателей во время голосования на избирательных участках разрешается только с их согласия.

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов заявил на сегодняшнем заседании.

По его словам, существует вероятность полного запрета на съемки на избирательных участках.

"Вести беседу с избирателем и узнавать его мнение - вполне обычное дело, это никем не запрещается. Однако препятствовать процессу голосования, проводя несанкционированную съемку, - неправильно", - сказал Панахов.

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Версия на английском языке CEC: Voters can be filmed during voting only with their consent
Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: Məntəqədə vətəndaşın razılığı olmadan çəkiliş aparıla bilməz

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