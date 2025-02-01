ЦИК: Вести съемку избирателей во время голосования можно только с их согласия

ЦИК: Вести съемку избирателей во время голосования можно только с их согласия

Вести съемку избирателей во время голосования на избирательном участке разрешается только с их согласия.

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Вести съемку избирателей во время голосования на избирательных участках разрешается только с их согласия. Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов заявил на сегодняшнем заседании. По его словам, существует вероятность полного запрета на съемки на избирательных участках. "Вести беседу с избирателем и узнавать его мнение - вполне обычное дело, это никем не запрещается. Однако препятствовать процессу голосования, проводя несанкционированную съемку, - неправильно", - сказал Панахов. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CEC: Voters can be filmed during voting only with their consent