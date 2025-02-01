ЦИК: Вести съемку избирателей во время голосования можно только с их согласия

Вести съемку избирателей во время голосования на избирательных участках разрешается только с их согласия.
Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов заявил на сегодняшнем заседании.
По его словам, существует вероятность полного запрета на съемки на избирательных участках.
"Вести беседу с избирателем и узнавать его мнение - вполне обычное дело, это никем не запрещается. Однако препятствовать процессу голосования, проводя несанкционированную съемку, - неправильно", - сказал Панахов.