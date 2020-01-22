Глава ЦИК: В Азербайджане досадные случаи чаще расценивают как не случайные

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"Ни одно мероприятие, в котором участвуют миллионы людей, не может пройти идеально. В любой точке мира это так".

Как сообщает Report, об этом председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов сказал во время выступления на сегодняшнем региональном семинаре-совещании, посвященном разрешению избирательных споров в судебном порядке в рамках совместного проекта Центральной избирательной комиссии, Верховного суда и апелляционных судов.

"Если какой-то досадный случай происходит, скажем, в Германии, там стараются быстро устранить эту проблему, а не начинают рассуждать, случайность это или нет. Однако когда такое случается в Азербайджане, сразу находятся те, кто считает, что все это произошло не случайно, и таких немало", - отметил он.

По его словам, избирательный процесс, это процесс, при котором сторонние заинтересованные структуры могут вмешаться во внутренние дела страны: "Потому что демократия – не внутреннее дело какого-либо народа, это дело всего человечества. А выборы – показатель демократии".