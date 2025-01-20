Глава ЦИК: Результаты муниципальных выборов могут быть объявлены 29 января

Результаты муниципальных выборов, которые пройдут 29 января, будут объявлены вечером того же дня или 30 января.

Результаты муниципальных выборов, которые пройдут 29 января, будут объявлены вечером того же дня или 30 января.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, за выборами будут следить более 70 тыс. наблюдателей: "Веб-камеры установлены на 1000 избирательных участках. Результаты выборов будут объявлены вечером 29 января или же 30 января".

Председатель ЦИК добавил, что на освобожденных от оккупации территориях муниципальные выборы в этот раз проводиться не будут.