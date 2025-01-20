О нас

Глава ЦИК: Результаты муниципальных выборов могут быть объявлены 29 января

Глава ЦИК: Результаты муниципальных выборов могут быть объявлены 29 января Результаты муниципальных выборов, которые пройдут 29 января, будут объявлены вечером того же дня или 30 января.
Внутренняя политика
20 января 2025 г. 12:24
Глава ЦИК: Результаты муниципальных выборов могут быть объявлены 29 января

Результаты муниципальных выборов, которые пройдут 29 января, будут объявлены вечером того же дня или 30 января.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, за выборами будут следить более 70 тыс. наблюдателей: "Веб-камеры установлены на 1000 избирательных участках. Результаты выборов будут объявлены вечером 29 января или же 30 января".

Председатель ЦИК добавил, что на освобожденных от оккупации территориях муниципальные выборы в этот раз проводиться не будут.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Municipal election results may be announced on January 29, election commission chief says
Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: Bələdiyyə seçkilərinin nəticələri həmin gün və ya bir gün sonra açıqlanacaq

Экслюзивные новости

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi