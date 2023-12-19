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Глава ЦИК проинформировал миссию ОБСЕ о подготовке к внеочередным президентским выборам

Глава ЦИК проинформировал миссию ОБСЕ о подготовке к внеочередным президентским выборам Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов встретился с представителями миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по оценке потребностей
Внутренняя политика
19 декабря 2023 г. 15:01
Глава ЦИК проинформировал миссию ОБСЕ о подготовке к внеочередным президентским выборам

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов встретился с представителями миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по оценке потребностей.

Как сообщает Report, в делегацию БДИПЧ ОБСЕ вошли Мартина Баркер-Чиганикова и Горан Петров.

Панахов выразил удовлетворение встречей и отметил, что ЦИК уделяет особую важность отношениям с международными организациями и их структурами.

По его словам, изучение международного опыта внесло важный вклад в дальнейшее совершенствование избирательной практики в Азербайджане.

Представители миссии поинтересовались избирательной системой Азербайджана и принципами работы избирательных комиссий, проделанной работой по уточнению списков избирателей, а также ходом подготовки к внеочередным выборам президента Азербайджанской Республики, назначенным на 7 февраля 2024 года.

Отвечая на вопросы гостей, Панахов рассказал о последовательных и систематических шагах, предпринимаемых для подготовки к предстоящим выборам с целью провести их в свободной, справедливой и прозрачной форме.

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Версия на английском языке ФотоCentral Election Commission chief informs OSCE mission on preparations for early presidential elections in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоMəzahir Pənahov ATƏT missiyasını növbədənkənar prezident seçkilərinə hazırlıqla bağlı məlumatlandırıb

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