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Глава ЦИК призвал международных наблюдателей к участию в мониторинге на освобожденных территориях

Глава ЦИК призвал международных наблюдателей к участию в мониторинге на освобожденных территориях Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов призвал международных наблюдателей к участию в мониторинге внеочередных президентских выборов на освобожденных территориях.
Внутренняя политика
17 января 2024 г. 11:13
Глава ЦИК призвал международных наблюдателей к участию в мониторинге на освобожденных территориях

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов призвал международных наблюдателей к участию в мониторинге внеочередных президентских выборов на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, Панахов подчеркнул, что главной задачей международных наблюдателей является четкий мониторинг выборов на всей территории страны.

"Нежелание международных наблюдателей отправиться на освобожденные территории мы расценим как пренебрежительное отношение к нашей деятельности. Они должны провести мониторинг процесса голосования на всей территории страны, в том числе на освобожденных территориях", - сказал он.

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Версия на английском языке CEC chairman calls on international observers to monitor elections in liberated areas
Версия на азербайджанском языке MSK sədri beynəlxalq müşahidəçiləri azad olunmuş ərazilərdə seçkiləri izləməyə çağırıb

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