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Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы"

Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы" Предстоящие внеочередные президентские выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы".
Внутренняя политика
12 января 2024 г. 11:17
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать Выборами победы

Предстоящие внеочередные президентские выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы".

Как сообщает Report, об этом сказал глава ЦИК Мазахир Панахов, выступая на круглом столе на тему "Обеспечение избирательного права граждан".

Панахов напомнил, что это первые выборы, которые пройдут и на освобожденных территориях Азербайджана.

Панахов подчеркнул, что на 26 избирательных участках, созданных на освобожденных территориях, зарегистрировано более 20 тыс. избирателей. Наряду с уже вернувшимися на родные земли гражданами, на этих участках голосовать смогут и люди, привлеченные к строительным и восстановительным работам, сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: “Prezident seçkilərini qeyri-rəsmi olaraq "Zəfər seçkiləri" adlandırırıq”

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