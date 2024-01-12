Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы"

Предстоящие внеочередные президентские выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы".

Предстоящие внеочередные президентские выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы".

Как сообщает Report, об этом сказал глава ЦИК Мазахир Панахов, выступая на круглом столе на тему "Обеспечение избирательного права граждан".

Панахов напомнил, что это первые выборы, которые пройдут и на освобожденных территориях Азербайджана.

Панахов подчеркнул, что на 26 избирательных участках, созданных на освобожденных территориях, зарегистрировано более 20 тыс. избирателей. Наряду с уже вернувшимися на родные земли гражданами, на этих участках голосовать смогут и люди, привлеченные к строительным и восстановительным работам, сказал он.