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Глава ЦИК: Постараемся, чтобы международные наблюдатели посетили участки на освобожденных территориях

Глава ЦИК: Постараемся, чтобы международные наблюдатели посетили участки на освобожденных территориях Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приложит усилия для того, чтобы международные наблюдатели могли воочию увидеть созданные на освобожденных территориях условия во время выборов.
Внутренняя политика
11 января 2024 г. 13:13
Глава ЦИК: Постараемся, чтобы международные наблюдатели посетили участки на освобожденных территориях

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приложит усилия для того, чтобы международные наблюдатели могли воочию увидеть созданные на освобожденных территориях условия во время выборов.

Как передает Report, об этом в своем заявлении журналистам сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

"На освобожденных территориях можно свободно наблюдать за выборами. Мы постараемся, чтобы международные наблюдатели могли своими глазами увидеть созданные для голосования условия", - сказал он.

Председатель Центризбиркома напомнил, что на освобожденных территориях создано 26 избирательных участков: "Эти участки оснащены всем необходимым".

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