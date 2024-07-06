Глава ЦИК: По сей день 86 человек подали заявки на кандидатуру в депутаты

На данный момент в ЦИК заявки на кандидатуру в депутаты подали 86 человек.

На данный момент в ЦИК заявки на кандидатуру в депутаты подали 86 человек.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он отметил, что проверка подписных листов и других документов является сложным процессом: "До сих пор 86 человек подали заявки по 48 округам. Сбор подписей требует усилий. Поэтому следует внимательно отнестись к данному вопросу".

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.