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Глава ЦИК: По сей день 86 человек подали заявки на кандидатуру в депутаты

Глава ЦИК: По сей день 86 человек подали заявки на кандидатуру в депутаты На данный момент в ЦИК заявки на кандидатуру в депутаты подали 86 человек.
Внутренняя политика
6 июля 2024 г. 16:55
Глава ЦИК: По сей день 86 человек подали заявки на кандидатуру в депутаты

На данный момент в ЦИК заявки на кандидатуру в депутаты подали 86 человек.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он отметил, что проверка подписных листов и других документов является сложным процессом: "До сих пор 86 человек подали заявки по 48 округам. Сбор подписей требует усилий. Поэтому следует внимательно отнестись к данному вопросу".

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.

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Версия на английском языке 86 people applied to participate in parliamentary elections in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda indiyədək 86 nəfər deputatlığa namizədliyini irəli sürüb

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