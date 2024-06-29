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Глава ЦИК ожидает широкого участия политических партий на выборах в Милли Меджлис

Глава ЦИК ожидает широкого участия политических партий на выборах в Милли Меджлис Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов ожидает широкого участия политических партий во внеочередных выборах в Милли Меджлис.
Внутренняя политика
29 июня 2024 г. 17:10
Глава ЦИК ожидает широкого участия политических партий на выборах в Милли Меджлис

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов ожидает широкого участия политических партий во внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, об этом глава ЦИК заявил на состоявшемся сегодня заседании.

"Будут предприняты шаги по проведению совместных мероприятий с различными учреждениями. Важны просветительские мероприятия с участием молодежи, женщин и людей из различных слоев общества. Политические партии, заинтересованные в участии в этих выборах, могут подать свои заявки", - сказал М.Панахов.

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Версия на азербайджанском языке MSK sədri: Milli Məclisə seçkilərdə siyasi partiyaların iştirakı geniş olacaq

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