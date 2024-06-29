Глава ЦИК ожидает широкого участия политических партий на выборах в Милли Меджлис

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов ожидает широкого участия политических партий во внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов ожидает широкого участия политических партий во внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, об этом глава ЦИК заявил на состоявшемся сегодня заседании.

"Будут предприняты шаги по проведению совместных мероприятий с различными учреждениями. Важны просветительские мероприятия с участием молодежи, женщин и людей из различных слоев общества. Политические партии, заинтересованные в участии в этих выборах, могут подать свои заявки", - сказал М.Панахов.