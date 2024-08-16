О нас

Сколько человек смогут проголосовать на выборах в Милли Меджлис?

Сколько человек смогут проголосовать на выборах в Милли Меджлис? В Азербайджане число избирателей в настоящий момент достигает 6 421 073 человек.
Внутренняя политика
16 августа 2024 г. 16:38
Сколько человек смогут проголосовать на выборах в Милли Меджлис?

В Азербайджане 6 421 073 гражданина имеют право голоса на предстоящих первого сентября внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Как передает Report, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии.

Панахов также сообщил, что число избирателей, которые смогут проголосовать на освобожденных территориях, превышает 42 тыс. человек: "Там будут действовать 54 избирательных участка. 34 из них постоянные, 20 - временные. Однако количество временных избирательных участков может быть увеличено".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda seçicilərin sayı açıqlanıb

Другие новости из категории

Три организации зарегистрированы для проведения exit poll на парламентских выборах
Три организации зарегистрированы для проведения exit poll на парламентских выборах
16 августа 2024 г. 16:57
В Губе состоялась выставка в честь 290-летия основания Красной Слободы 
ФотоВ Губе состоялась выставка в честь 290-летия основания Красной Слободы 
16 августа 2024 г. 16:30
ЦИК зарегистрировал 321 международного наблюдателя на выборы в Милли Меджлис
ЦИК зарегистрировал 321 международного наблюдателя на выборы в Милли Меджлис
16 августа 2024 г. 16:29
Прокурор Нахчывана: Армения загрязняет реку Араз отходами с АЭС и металлургических заводов
Прокурор Нахчывана: Армения загрязняет реку Араз отходами с АЭС и металлургических заводов
16 августа 2024 г. 13:20
Рашад Исмаилов назначен первым замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана
Рашад Исмаилов назначен первым замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана
16 августа 2024 г. 12:03
Генпрокурор: Охчучай продолжает загрязняться отходами горнодобывающей промышленности
Генпрокурор: Охчучай продолжает загрязняться отходами горнодобывающей промышленности
16 августа 2024 г. 11:34
Кямран Алиев: Армения постоянно нарушала требования международных конвенций
ФотоКямран Алиев: Армения постоянно нарушала требования международных конвенций
16 августа 2024 г. 11:31
В Шеки произошло ДТП, есть пострадавшие
В Шеки произошло ДТП, есть пострадавшие
16 августа 2024 г. 10:53
В Билясуваре проводятся тренинги для членов участковых избирательных комиссий
ФотоВ Билясуваре проводятся тренинги для членов участковых избирательных комиссий
15 августа 2024 г. 21:52
Увеличено число заместителей министра экологии и природных ресурсов
Увеличено число заместителей министра экологии и природных ресурсов
15 августа 2024 г. 14:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi