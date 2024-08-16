Сколько человек смогут проголосовать на выборах в Милли Меджлис?

В Азербайджане число избирателей в настоящий момент достигает 6 421 073 человек.

В Азербайджане 6 421 073 гражданина имеют право голоса на предстоящих первого сентября внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Как передает Report, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии.

Панахов также сообщил, что число избирателей, которые смогут проголосовать на освобожденных территориях, превышает 42 тыс. человек: "Там будут действовать 54 избирательных участка. 34 из них постоянные, 20 - временные. Однако количество временных избирательных участков может быть увеличено".