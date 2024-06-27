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Глава ЦИК: Нужно создать все условия для голосования студентов на парламентских выборах

Глава ЦИК: Нужно создать все условия для голосования студентов на парламентских выборах Необходимо предпринять шаги для удобного голосования студентов на парламентских выборах.
Внутренняя политика
27 июня 2024 г. 17:48
Глава ЦИК: Нужно создать все условия для голосования студентов на парламентских выборах

Необходимо предпринять шаги для удобного голосования студентов на парламентских выборах.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, необходимо проводить просветительские работы в связи с парламентскими выборами: "Этот процесс должен проводиться особенно с молодежью и студентами. Необходимо учесть, что на данный момент студенты находятся на каникулах, и предпринять соответствующие шаги, чтобы им было удобно прийти и проголосовать".

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Версия на азербайджанском языке MSK sədri: Tələbələrin parlament seçkilərində rahat səs verməsi üçün addımlar atmalıyıq

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