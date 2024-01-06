О нас

Глава ЦИК: Для наблюдения за выборами аккредитованы 72 международных наблюдателя

Глава ЦИК: Для наблюдения за выборами аккредитованы 72 международных наблюдателя Для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля, к настоящему времени обратились 72 международных наблюдателя из 19 стран, и все они были встречены положительно.
Внутренняя политика
6 января 2024 г. 17:21
Глава ЦИК: Для наблюдения за выборами аккредитованы 72 международных наблюдателя

Для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля, к настоящему времени в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) обратились 72 международных наблюдателя из 19 стран, и все запросы были встречены положительно.

Как передает Report, об этом председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил сегодня на заседании комиссии.

По его словам, на настоящее время аккредитацию прошли 37 наблюдателей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), 17 наблюдателей от Парламентской ассамблеи СНГ, 5 - Турции, 9 - СНГ.

Наблюдательная миссия под руководством председателя ЦИК Грузии также будет следить за предстоящими в Азербайджане выборами.

Кроме того, ЦИК аккредитовал 228 местных наблюдателей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: "72 beynəlxalq müşahidəçi akkreditasiyadan keçib"

Другие новости из категории

49 избирательных участков в 37 странах созданы в связи с президентскими выборами в Азербайджане
49 избирательных участков в 37 странах созданы в связи с президентскими выборами в Азербайджане
6 января 2024 г. 16:56
ЦИК зарегистрировал кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы
ЦИК зарегистрировал кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы
6 января 2024 г. 16:23
Община Западного Азербайджана ответила послу Франции в Армении
Община Западного Азербайджана ответила послу Франции в Армении
6 января 2024 г. 15:43
ГДП обратилась к водителям, посетившим регионы в праздничные дни
ГДП обратилась к водителям, посетившим регионы в праздничные дни
6 января 2024 г. 10:43
Назначен новый начальник дорожной полиции Джалилабада
Назначен новый начальник дорожной полиции Джалилабада
5 января 2024 г. 19:32
ЦИК подготовил памятку наблюдателя
ФотоЦИК подготовил памятку наблюдателя
5 января 2024 г. 15:20
Президент: В Азербайджане представители различных народов и религий живут в условиях взаимного уважения и доверия
Президент: В Азербайджане представители различных народов и религий живут в условиях взаимного уважения и доверия
5 января 2024 г. 13:36
В ЦИК представлены подписные листы в поддержку еще четырех кандидатов в президенты
В ЦИК представлены подписные листы в поддержку еще четырех кандидатов в президенты
5 января 2024 г. 09:28
В Лачыне в ДТП погибли военнослужащие
В Лачыне в ДТП погибли военнослужащие
4 января 2024 г. 17:41
Дорожная полиция обратилась к водителям
Дорожная полиция обратилась к водителям
3 января 2024 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi