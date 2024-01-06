Глава ЦИК: Для наблюдения за выборами аккредитованы 72 международных наблюдателя

Для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля, к настоящему времени обратились 72 международных наблюдателя из 19 стран, и все они были встречены положительно.

Для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля, к настоящему времени в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) обратились 72 международных наблюдателя из 19 стран, и все запросы были встречены положительно.

Как передает Report, об этом председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил сегодня на заседании комиссии.

По его словам, на настоящее время аккредитацию прошли 37 наблюдателей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), 17 наблюдателей от Парламентской ассамблеи СНГ, 5 - Турции, 9 - СНГ.

Наблюдательная миссия под руководством председателя ЦИК Грузии также будет следить за предстоящими в Азербайджане выборами.

Кроме того, ЦИК аккредитовал 228 местных наблюдателей.