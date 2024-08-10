Глава ЦИК Азербайджана назвал число наблюдателей от ОБСЕ

В связи с парламентскими выборами в Азербайджане зарегистрировался 61 наблюдатель от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, еще 40 наблюдателей будут представлять Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
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Он подчеркнул, что от Межпарламентской ассамблеи СНГ прошли аккредитацию 36 наблюдателей.
Напомним, что 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно документу, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.