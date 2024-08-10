Глава ЦИК Азербайджана назвал число наблюдателей от ОБСЕ

В связи с парламентскими выборами в Азербайджане зарегистрировался 61 наблюдатель от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, еще 40 наблюдателей будут представлять Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

В связи с парламентскими выборами в Азербайджане зарегистрировался 61 наблюдатель от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, еще 40 наблюдателей будут представлять Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Как сообщает Report , такую информацию представил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на состоявшемся сегодня заседании ЦИК.

Он подчеркнул, что от Межпарламентской ассамблеи СНГ прошли аккредитацию 36 наблюдателей.

Напомним, что 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно документу, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.