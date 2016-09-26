Глава ЦИК Азербайджана: Для голосования избирателей созданы все условия

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Для голосования избирателей в Азербайджане созданы все условия". Как сообщает Report, об этом заявил глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов, объявив о начале всенародного голосования (референдума) по внесению изменений в Конституцию Азербайджана.

Глава ЦИК напомнил, что за ходом голосования будут наблюдать более 53 тыс. наблюдателей.

Он отметил, что вся информация о ходе голосования будет предоставляться в течении дня: "В целом, предоставление информации общественности будет осуществляться в рамках международных стандартов. В Азербайджане созданы все условия для выполнения конституционных прав избирателей".