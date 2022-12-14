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Глава Центра: Требуем от РМК выполнения законных требований Азербайджана

Глава Центра: Требуем от РМК выполнения законных требований Азербайджана Требуем от российского миротворческого контингента (РМК) выполнения законных требований Азербайджана.
Внутренняя политика
14 декабря 2022 г. 01:19
Глава Центра: Требуем от РМК выполнения законных требований Азербайджана

Требуем от российского миротворческого контингента (РМК) выполнения законных требований Азербайджана.

Об этом сотруднику Report, освещающему акцию протеста на трассе Шуша-Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе, заявил председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований (ISBAM), участник акции Самир Адыгёзалли.

По его словам, российские миротворцы пренебрегли законным и объективным призывом Азербайджана.

"Сегодня мы находимся на своей территории, и цивилизованным образом выражаем свой протест. Однако жаль, что российские миротворцы вывели к мирным людям тяжелую технику. На протяжении 30 лет Армения совершала экологический террор на территории Азербайджана. Мы, как представители НПО, работаем над заявлением о вынесении этого вопроса на обсуждение международных организаций.

Считаю, что этот вопрос должен быть вынесен на повестку дня международного сообщества. Российские миротворцы словно выполняют миссию помощи и поддержки армян. Они не действуют в соответствии со своим мандатом. Требуем от российского миротворческого контингента выполнить законные требования Азербайджана. В противном случае наши акции продолжатся", - добавил С. Адыгёзалли.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəz sədri: “Rusiya sülhməramlıları kontingentindən Azərbaycanın haqlı tələblərini yerinə yetirməyi tələb edirik”

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