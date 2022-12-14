Глава Центра: Требуем от РМК выполнения законных требований Азербайджана

Требуем от российского миротворческого контингента (РМК) выполнения законных требований Азербайджана.

Требуем от российского миротворческого контингента (РМК) выполнения законных требований Азербайджана.

Об этом сотруднику Report, освещающему акцию протеста на трассе Шуша-Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе, заявил председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований (ISBAM), участник акции Самир Адыгёзалли.

По его словам, российские миротворцы пренебрегли законным и объективным призывом Азербайджана.

"Сегодня мы находимся на своей территории, и цивилизованным образом выражаем свой протест. Однако жаль, что российские миротворцы вывели к мирным людям тяжелую технику. На протяжении 30 лет Армения совершала экологический террор на территории Азербайджана. Мы, как представители НПО, работаем над заявлением о вынесении этого вопроса на обсуждение международных организаций.

Считаю, что этот вопрос должен быть вынесен на повестку дня международного сообщества. Российские миротворцы словно выполняют миссию помощи и поддержки армян. Они не действуют в соответствии со своим мандатом. Требуем от российского миротворческого контингента выполнить законные требования Азербайджана. В противном случае наши акции продолжатся", - добавил С. Адыгёзалли.